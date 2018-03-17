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Монатик упал со сцены в Минске
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Певец Монатик упал со сцены во время концерта в Минске 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский певец Монатик упал со сцены во время концерта в Минске. Видео произошедшего артист опубликовал в своем Instagram.
"Минск звучит сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции!" — написал исполнитель.
Певец отметил пост хештегами "упали в любовь" и "кто не падал, тот не поднимался".
В комментариях к записи пользователи отметили, что певец продолжил петь, как только поднялся на ноги.
"Настоящий артист, даже виду не подал. Профи!" — написал guva_music.
"Монатик, ты молодец, крутой! Упал, поднялся и продолжил!" — отметила katrin.krasikova.
"Стояла где-то в середине танцпола и не заметила, как упал Монатик… Значит, он сделал это очень профессионально, так что даже зрители не заметили падения", — прокомментировала случившееся alina.artiom.
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