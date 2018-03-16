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Выступление Лаврентьева на «Голосе» набрало более 2 млн просмотров
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Выступление Антона Лаврентьева на шоу «Голос» набрало более 2 млн просмотров 

Рамблер 19 часов назад
Фото: кадр из видео
Выступление Антона Лаврентьева на слепых прослушиваниях шоу «Голос» набрало более 2 миллионов просмотров.
Ролик “Way down we go” стал одним из самых популярных на YouTube-канале проекта и вошел в топ-20 самых популярных видео за всю историю шоу во все мире.
«Пятница — это Пятница! Праздник и фестиваль! А у меня эта пятница — еще и событие! Даже два! Во-первых, мое видео со слепых прослушиваний «Голос» перевалило за 2 миллиона просмотров! А во-вторых, это же самое видео вошло в 20 самых крутых видео за аль историю проекта во всем мире! Поздравляйте же меня!» — написал музыкант в своих соцсетях.
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