Илья Резник потерял жилье

Илья Резник остался без своего жилья

Через четыре дня в Кремле пройдет концерт, приуроченный к юбилею Ильи Резника , специальным гостем которого станет Алла Пугачева . Билеты в кассах уже все распроданы, но, как выяснилось, несмотря на такой аншлаг, материальное положение поэта-песенника оставляет желать лучшего.

Илья Резник признался, что был вынужден покинуть дом, где жил, из-за очень дорогого обслуживания. Сначала журналисты приняли это заявление за шутку, но все оказалось значительно серьезней: финансы поэта поют романсы.

Илья Рахмиэлевич пожаловался, что никак не может выкарабкаться из денежной ямы и вынужден занимать деньги. Кое-какой положительный сдвиг наметился после того, как ему начали выплачивать авторские гонорары. Юристам поэта удалось выбить солидные суммы за три месяца впервые после того, как экс-глава «Российского авторского общества» Сергей Федотов был помещен под арест.

Поэт-песенник также признался, что у него болит душа из-за того, что занял деньги у друга и до сих пор не может отдать долг. Тот очень обиделся на него и записал во враги. Резник признался, что возлагает очень большие надежды на юбилейный год, чтобы он смог отдать деньги, пишет сайт Dni.ru.