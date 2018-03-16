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Бузовой поставят памятник в Подмосковье
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Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье 

Дни.ру 22 часа назад
Фото: @buzova86
Подмосковный скульптор решил увековечить Ольгу Бузову. Мастер готовит макет монумента.
Скульптор из Подмосковья сообщил о том, что скоро в Московской области появится памятник скандально известной ведущей и певице, звезде реалити-шоу "Дом-2" Ольге Бузовой. Мастер выразил мнение, что знойная брюнетка достойна памятника при жизни.
Художник убежден, что Ольга Бузова отражает современные тренды в массовой культуре, а еще она является кумиром для многих подростков в России. Творчество телеведущей, а сейчас еще и популярной исполнительницы, изучают в высших учебных учреждениях страны. Что уж говорить про ее ролики на музыкальные композиции, которые собирают миллионы просмотров в Сети.
Как сообщает "360", в настоящее время скульптор готовит макет монумента и обещает добиться установки памятника в Подмосковье. Пока неизвестно, в курсе ли наполеоновских планов мастера сама Ольга Бузова.
Ранее стало известно, что партия ветеранов России рассматривает возможность выдвижения ведущей скандального телешоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры столицы на предстоящих в сентябре этого года выборах.
"Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя", — заявил председатель партии Ильдар Резяпов.
Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом.
По его словам, решение о выдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии.
"Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", — резюмировал председатель Партии ветеранов России.
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