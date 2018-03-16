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Семью Фриске лишают имущества
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Семью Фриске лишают имущества 

Рамблер 12 часов назад
Дом Жанны Фриске в подмосковной деревне Крюково будет выставлен на торги. Соответствующее решение принял Истринский городской суд по иску благотворительного фонда «Русфонд».
Ответчиками по иску стали родители Жанны Фриске, Владимир и Ольга, унаследовавшие земельный участок с домом после смерти певицы.
>> Семья Фриске вновь судится с «Русфондом»
Представители ответчиков в суд не явились, а отец и законный представитель сына Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев прислал в суд просьбу удовлетворить все требования «Русфонда».
Благотворительный фонд совместно с Первым каналом объявлял сбор средств на лечение Жанны Фриске в 2013 году, когда стало известно, что у певицы диагностирован рак головного мозга. На лечение было собрано более 25 млн рублей. После смерти певицы ее родственники отказались предоставить фонду документы, доказывающие, что собранные средства были использованы по назначению. Семья Фриске отчиталась лишь на 4,1 млн рублей, после чего «Русфонд» обратился в суд с требованием вернуть оставшиеся 21 млн рублей.
 Ещё 17 источников 
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