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Рассказали про последний фильм Мордюковой
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Рассказали про последний фильм Мордюковой 

Рамблер 23 часа назад
Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году в возрасте 82 лет. Последней её ролью стала роль Полины, многодетной матери, в фильме «Мама». Сценарий писался специально под актрису, если бы она не согласилась сниматься, то фильм не состоялся бы. В основе ленты — история семьи Овечкиных, которые в 1988 году захватили самолёт, чтобы угнать его из СССР за границу, однако, по словам авторов, события в фильме выдуманы. Главная героиня уже отсидела в тюрьме за угон лайнера и сейчас намеревается собрать детей, которых разбросало по разным уголкам Советского Союза, чтобы провернуть новую операцию.
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