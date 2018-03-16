Рассказали про последний фильм Мордюковой 

Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году в возрасте 82 лет. Последней её ролью стала роль Полины, многодетной матери, в фильме «Мама». Сценарий писался специально под актрису, если бы она не согласилась сниматься, то фильм не состоялся бы. В основе ленты — история семьи Овечкиных, которые в 1988 году захватили самолёт, чтобы угнать его из СССР за границу, однако, по словам авторов, события в фильме выдуманы. Главная героиня уже отсидела в тюрьме за угон лайнера и сейчас намеревается собрать детей, которых разбросало по разным уголкам Советского Союза, чтобы провернуть новую операцию.