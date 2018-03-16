Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна

Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая прокомментировала скандал, который на протяжении нескольких месяцев муссируется в СМИ. Речь идет о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Вот уже пять месяцев вся страна с неусыпным вниманием следит за отношениями актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которые буквально на глазах из нежных и гармоничных (если не сказать идеальных) превратились в скандальные, причем с обвинениями в мошенничестве и даже воровстве.

Пока "Первый канал" по очереди с "Россией 1" обсасывают все пикантные подробности, раскрывают новые сенсационные данные и втягивают в скандал все новых лиц, свое мнение относительно этой неоднозначной ситуации высказала некогда популярная исполнительница Наталья Ветлицкая. Она посмотрела передачу Киры Прошутинской "Жена. История любви", где звездной гостьей оказалась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ветлицкая настолько впечатлилась, что назвала пианистку богиней.

"Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не принес ей непоправимых увечий. ps: А для Армена Борисовича она была конечно подарком небес. Не знаю понял он это или нет", — высказалась певица.

Примечательно, что с ней согласилась Алика Смехова . Актриса написала в комментарии: "Думаю Виталина Цымбалюк-Романовская будет приятно и очень важно это прочесть, ибо сил мало осталось противостоять общей травле". Ветлицкая ей ответила:

"Значит я не ошиблась? Это хорошо. Ты наверняка лучше знаешь изнутри эту ситуацию. И зная твою исключительную порядочность, я полностью доверяю твоему мнению".

При этом Наталья набросилась на Армена Джигарханяна с критикой.

"Вообще это не по-мужски втягивать окружение в решение своих личных проблем. Тем более, что человек, доживший до такого почтенного возраста должен был бы уже и сам научиться разбираться со своими женами, без чужих подсказок", — заявила Ветлицкая.

Интересно, что это обсуждение не осталось без внимания и самой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она написала в комментариях, обращаясь к Ветлицкой и Смеховой: "Вот вы для меня с детства совершенно недосягаемые по красоте, творческой и личной индивидуальности. Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придаёт уверенность в себе и веру в добро. Благодарю вас!"