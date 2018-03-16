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Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
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Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене 

Дни.ру 16 марта 2018
Бывшая солистка скандально известной группы "Ленинград" Алиса Вокс дала откровенное интервью. Она рассказала о том, какой нестандартный ход нашел лидер команды Сергей Шнуров в борьбе с запретом мата — он заставил ее раздеться на сцене.
По словам Алисы Вокс, решение покинуть "Ленинград" было принято планомерно. Якобы спустя три года с момента начала ее работы их отношения с Сергеем Шнуровым начали портиться.
"Сергей стал на меня часто срываться, кричать… Мы перестали понимать друг друга. Я сказала Сергею о своем решении покинуть коллектив 12 марта 2016 года. В том разговоре я сразу успокоила его, сказав, что останусь в группе, пока не найду и не введу замену. Он воспринял эту новость спокойно, даже дружелюбно", — отметила Вокс.
Певица начала искать новых вокалисток, отыграла с группой концерт, а потом поведение Сергея Шнурова изменилось. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Вскоре Алиса узнала, что ее имя якобы запрещено упоминать в группе, а на следующий концерт Шнуров поехал уже с двумя новыми солистками.
"Перед самым концертом Сергей все же позвонил, сказал что-то невнятное и бросил трубку, не дав мне даже попрощаться с ним по‑человечески", — сообщила певица.
Вокс призналась, что никогда так не ошибалась в людях, тем не менее, она его простила.
"Видимо, я — его слабость. Но это его не оправдывает. Поэтому говорить с ним я не собираюсь. ​А с некоторыми ребятами из группы до сих пор общаюсь", — призналась Алиса.
Певица рассказала неприятную историю, которая случилась, когда она еще была солисткой группы.
"Самое ужасное воспоминание — 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", — цитирует Алису Вокс Cosmopolitan.
По словам артистки, после того случая ее жизнь кардинально изменилась.
"Моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся. О многих других эпизодах я предпочитаю просто забыть", — заключила артистка.
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