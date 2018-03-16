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Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
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Ольга Бузова намерена рассказать неприятную правду о жизни рэпера Мота в ответ на оскорбления 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Ольга Бузова ежедневно сталкивается с огромным количеством критики и оскорблениями. В последнее время ей надоело, что известные люди то и дело высказываются на ее счет не самым лучшим образом и опускаются до оскорблений.
Накануне в шоу «Лига плохих шуток» известный рэпер Мот, который недавно стал отцом, озвучил шутку, которая, как считает Ольга, порочит её честь.
«Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — сказал Мот. Такое высказывание сильно не понравилось Ольге — она призналась, что устала терпеть оскорбления.
«Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих», — отреагировала Ольга.
Кроме того, Бузова отметила, что это уже не первый выпад Мота и его семьи в ее сторону, поэтому она может на всю страну рассказать нелицеприятные подробности о жизни рэпера и уже успела намекнуть на неверность артиста своей жене. Пока что Бузова не стала вдаваться в подробности, а поклонники завалили социальные сети самого Мота и его жены Марии Мельниковой и требуют, чтобы они извинились перед певицей.
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