Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере

Ольга Бузова намерена рассказать неприятную правду о жизни рэпера Мота в ответ на оскорбления

Ольга Бузова ежедневно сталкивается с огромным количеством критики и оскорблениями. В последнее время ей надоело, что известные люди то и дело высказываются на ее счет не самым лучшим образом и опускаются до оскорблений.

Накануне в шоу «Лига плохих шуток» известный рэпер Мот, который недавно стал отцом, озвучил шутку, которая, как считает Ольга, порочит её честь.

«Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих», — отреагировала Ольга. «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — сказал Мот. Такое высказывание сильно не понравилось Ольге — она призналась, что устала терпеть оскорбления.