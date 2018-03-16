Мелания следующая? Невестка Дональда Трампа решила развестись с мужем 

Дональд-младший и Ванесса Трампы с детьми Дональд-младший и Ванесса Трампы Фото из Instagram Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп Фото из Instagram Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп Фото из Instagram Дональда Трампа-младшего Фото из Instagram Дональда Трампа-младшего Фото из Instagram Дональда Трампа-младшего Дональд-младший и Ванесса Трампы Вчера стало известно о грядущем разводе и разделе имущества в семье Дональда Трампа-младшего. Его супруга Ванесса уже подала документы в суд Нью-Йорка. «Проблемы были в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца президентского срока отца Дональда-младшего, но преодолевать противоречия становится все труднее», — сказал один из источников в интервью американскому порталу Page Six. За 13 лет брака Ванесса родила мужу пятерых детей, в которых он души не чает. Интересно, как супруги будут их делить? Говорят также, что совсем скоро первая леди США Мелания Трамп может последовать примеру невестки и тоже принять решение о разводе с главой страны. Фото: Instagram