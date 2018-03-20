Андрей Малахов показал редкое фото 

Публикация от @malakhov007 20 Мар 2018 в 1:29 PDT

По словам Малахова, на фотографии запечатлена его первая московская вечеринка-новоселье. Екатерина и сам телеведущий стоят у праздничного стола, на котором можно разглядеть торт и другие угощения. С некоторым оттенком грусти Андрей заметил, что в то время у них все еще было впереди, они были молоды, счастливы и беззаботны. Малахов обратился к Стиженовой, заметив, что в то время она уже была звездой, а его никто не знал.