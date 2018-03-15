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Корикова будет судиться с клеветниками
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Елена Корикова будет судиться с клеветниками 

WomanHit.ru 15 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
12 апреля звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова отметит свое 46-летие. В последнее время она редко появлялась на публике, а злые языки поговаривали, что артистку одолела жуткая депрессия, которую та «заливает» спиртным.
Однако сегодня Елена ясно дала понять, что не собирается попустительствовать распространению такой информации.
«Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать. Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде, а все клеветники будут привлечены к ответственности!» — заявила она на своей странице в «Инстаграме».
Также Корикова отметила, что «в силу воспитания или природного терпения» ей совсем не хотелось конфликта.
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