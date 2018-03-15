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Фриске поставила на место Шепелева
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«Урод редкостный»: Фриске поставила на место завравшегося Шепелева 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья прокомментировала скандал с продажей элитной иномарки своей именитой родственницы. Женщина жестко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева.
Все началось с того, что телеведущий Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением, что некие злоумышленники хотят продать автомобиль его возлюбленной Жанны Фриске. Шоумен забил тревогу, поскольку уверен, что машина частично принадлежит их с артисткой сыну Платону.
Вскоре выяснилось, что элитную иномарку выставил на продажу отец Жанны Фриске Владимир. "Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука", — рассказал Владимир Борисович представителям СМИ. По его словам, Шепелев сразу положил глаз на машину.
Чтобы прояснить ситуацию, многочисленные поклонники обратились за комментариями к сестре Жанны Фриске Наталье. Та оказалась категоричной. "Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все также — уже три года — скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный", — цитируют Наталью Фриске со ссылкой на ее личный блог "7 Дней".
Противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает популярный телеведущий.
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