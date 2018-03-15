«Урод редкостный»: сестра Фриске рассказала о Шепелеве

Скоро исполнится три года, как этот мир покинула любимица миллионов людей, певица Жанна Фриске. Но ее родные до сих пор не могут договориться, как делить ее имущество и долги. Недавно Дмитрий Шепелев обратился в отделение полиции в Западном Дегунино.
Телеведущий подал заявление, в котором написал, что неизвестные злоумышленники пытаются продать автомобиль, некогда принадлежащий его покойной супруге Жанне Фриске. Законным наследником машины являются он и их общий с покойной певицей сын — пятилетний Платон.
Все это время автомобилем пользовался отец Жанны, Владимир Копылов. Он рассказал, что именно он подарил эту машину дочери на рождение сына, а сейчас хочет поменять на более новую. Поклонники, которые окончательно запутались в том, что и кому принадлежит, задали прямой вопрос о сложившейся ситуации с автомобилем, Наталье Фриске, сестре покойной Жанны.
«Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину, — рассказала она в прямом эфире своего личного блога. — Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все также — уже три года — скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный».
Кстати, многие подписчики ее блога согласились с Натальей. Они рассказали, что раньше были на стороне Шепелева, но он показал себя не с самой лучшей стороны, когда стал ведущим скандального шоу «На самом деле» на Первом канале.
«Он показал свое истинное лицо!» — уверены люди.