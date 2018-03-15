«Урод редкостный»: сестра Фриске рассказала о Шепелеве

Телеведущий подал заявление, в котором написал, что неизвестные злоумышленники пытаются продать автомобиль, некогда принадлежащий его покойной супруге Жанне Фриске. Законным наследником машины являются он и их общий с покойной певицей сын — пятилетний Платон.

«Он показал свое истинное лицо!» — уверены люди.

Кстати, многие подписчики ее блога согласились с Натальей. Они рассказали, что раньше были на стороне Шепелева, но он показал себя не с самой лучшей стороны, когда стал ведущим скандального шоу «На самом деле» на Первом канале.