Многодетная мама Глафира Тарханова удивила поклонников новым дерзким образом 

Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Глафира Тарханова Фото из Instagram Глафиры Тархановой Глафира Тарханова Глафира Тарханова на сцене Глафира Тарханова с сыновьями Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Обычно звезда театра «Сатирикон» Глафира Тарханова фотографируется в нежном и романтичном образе, но недавно она решила попробовать что-то новое и поучаствовала в дерзкой фотосессии. Глафира завила волосы так, что получились пышные мелкие кудри, и сделала смоки-айз. Результат очень удивил и порадовал поклонников актрисы: «Вы всегда такая разная, и всегда очаровательная!», «Потрясающе хороша», «Огонь-девушка! Живая, яркая и пламенная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). «Подмигиваю вам и улыбаюсь!» — так прокомментировала снимок сама Тарханова. А вам понравился новый образ артистки? Фото: Instagram, Global Look Press