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Многодетная мама Глафира Тарханова удивила поклонников новым дерзким образом
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Многодетная мама Глафира Тарханова удивила поклонников новым дерзким образом 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Глафира Тарханова Фото из Instagram Глафиры Тархановой Глафира Тарханова Глафира Тарханова на сцене Глафира Тарханова с сыновьями Фото из Instagram Глафиры Тархановой Фото из Instagram Глафиры Тархановой Обычно звезда театра «Сатирикон» Глафира Тарханова фотографируется в нежном и романтичном образе, но недавно она решила попробовать что-то новое и поучаствовала в дерзкой фотосессии. Глафира завила волосы так, что получились пышные мелкие кудри, и сделала смоки-айз. Результат очень удивил и порадовал поклонников актрисы: «Вы всегда такая разная, и всегда очаровательная!», «Потрясающе хороша», «Огонь-девушка! Живая, яркая и пламенная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). «Подмигиваю вам и улыбаюсь!» — так прокомментировала снимок сама Тарханова. А вам понравился новый образ артистки? Фото: Instagram, Global Look Press
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