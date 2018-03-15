Бузова замахнулась на трон Пугачевой

Певицы Ольга Бузова и Елена Темникова борются за «трон» Аллы Пугачевой. Так член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал публикацию Темниковой в соцсетях, сообщает портал «Дни.ру».
Ранее певица опубликовала видео, на котором запечатлела разбитую дверь в гримерке концертного зала в Оренбурге. По ее словам, дверь сломала Бузова, которая выступала в том же зале незадолго до нее.
«Я не знаю, правда или нет. Местные сказали», — сообщала она.
По словам же Манукяна, пост Темниковой свидетельствует о том, что между ней и Бузовой, «принцессами», идет «жесткая борьба за трон Пугачевой».
«Вроде выглядит забавно», — считает он.
Тем не менее эксперт посетовал, что раньше кумирами россиян были такие артистки, как Людмила Сенчина и Валентина Толкунова, а ныне — Бузова и Темникова.
«О времена! О нравы!» — сокрушается он.
Ранее подписчики Бузовой в соцсети Instagram раскритиковали певицу и ведущую «Дома 2» за якобы продемонстрированное ею нацистское приветствие. По их мнению, ее жест на фото, сделанном в Петропавловске-Камчатском на фоне монумента с надписью «Здесь начинается Россия», слишком его напоминает.