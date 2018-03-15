Бузова замахнулась на трон Пугачевой

«О времена! О нравы!»: Бузова борется за «трон» Пугачевой

Ранее певица опубликовала видео, на котором запечатлела разбитую дверь в гримерке концертного зала в Оренбурге . По ее словам, дверь сломала Бузова, которая выступала в том же зале незадолго до нее.

«Я не знаю, правда или нет. Местные сказали», — сообщала она.

По словам же Манукяна, пост Темниковой свидетельствует о том, что между ней и Бузовой, «принцессами», идет «жесткая борьба за трон Пугачевой».

«Вроде выглядит забавно», — считает он.

Тем не менее эксперт посетовал, что раньше кумирами россиян были такие артистки, как Людмила Сенчина Валентина Толкунова , а ныне — Бузова и Темникова.

«О времена! О нравы!» — сокрушается он.