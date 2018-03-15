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49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру в секси-купальнике
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49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру в секси-купальнике 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Светлана Бондарчук и Сергей Табунов Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Фото из Instagram Светланы Бондарчук Светлане Бондарчук есть чем похвастаться — ее фигура просто безупречна. И журналистка часто демонстрирует свои достоинства на снимках в микроблоге, позируя в купальниках или бикини. На днях Светлана опубликовала фото у бассейна, надев слитный купальник шоколадного цвета. «Столько времени наблюдаю, один нескончаемый восторг! Вы пример настоящей красоты», «И раньше красотка была, а сейчас вообще огонь», «Фигура супер», — написали фолловеры Бондарчук (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Напомним, недавно друзья Светланы рассекретили ее роман с фотографом Сергеем Табуновым. Звезда до сих пор не прокомментировала эту информацию, но снимки в ее Instagram — совместные снимки, а также яркие кадры авторства Сергея — говорят сами за себя. Фото: Instagram
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