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Зудина рассказала о жизни с Табаковым
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Рыдающая Зудина рассказала о любви с Табаковым 

Дни.ру 15 марта 2018
В Москве завершилась церемония прощания с Олегом Табаковым. Апофеозом печального события стала проникновенная речь его вдовы Марины Зудиной.
Гражданская панихида по Олегу Табакову в МХТ им. Чехова завершилась выступлением его вдовы — актрисы Марины Зудиной.
"Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной, — расплакалась она. — В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной. Недавно у нас дочкой и сыном зашел разговор и я сказала: "Во мне нет крови вашего отца, но вы — его кровь от плоти его, и должны всегда помнить об этом".
"Мы вчера говорили с близкими ему людьми и для себя сказали, что теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, а как бы сделал он, а что бы придумал он. Он, конечно, очень высокая точка отсчета", — вздохнула Зудина.
Напомним, что на прощание с Табаковым пришли все — от президента Путина до студентов Школы-студии. В зале были Владимир Машков, Михаил Боярский, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Вера Алентова, Анастасия Заворотнюк, Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Владимир Меньшов, Ольга Остроумова, Валентин Гафт, Иван Ургант, Рената Литвинова, Дарья Мороз, Игорь Верник и Эдгард Запашный.
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