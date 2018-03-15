Зудина рассказала о жизни с Табаковым

Рыдающая Зудина рассказала о любви с Табаковым

"Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной, — расплакалась она. — В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной. Недавно у нас дочкой и сыном зашел разговор и я сказала: "Во мне нет крови вашего отца, но вы — его кровь от плоти его, и должны всегда помнить об этом". Гражданская панихида по Олегу Табакову в МХТ им. Чехова завершилась выступлением его вдовы — актрисы Марины Зудиной.

"Мы вчера говорили с близкими ему людьми и для себя сказали, что теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, а как бы сделал он, а что бы придумал он. Он, конечно, очень высокая точка отсчета", — вздохнула Зудина.