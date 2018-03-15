Ещё
Хлое Кардашьян позирует топлес на 8-м месяце беременности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хлое Кардашьян позирует топлес на 8-м месяце беременности 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Хлое Кардашьян с возлюбленным Тристаном Томпсоном Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Хлое Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Всего через несколько недель младшая из сестер Кардашьян впервые станет мамой. Огромный живот не мешает девушке заниматься своим любимым делом — участвовать в фотосессиях. На днях Хлое позировала для бренда Good American — она выпустила капсульную коллекцию одежды для беременных и сама же ее представила. Блондинка решила действовать в своем стиле и смело разделась перед камерой, оставив лишь обтягивющие джинсы с широким поясом. Напомним, недавно самая младшая из сестер Хлое — Кайли Дженнер — тоже родила первенца. Она назвала дочку Сторми и сейчас с удовольствием делится трогательными снимками с малышкой. Кстати, Хлое и ее возлюбленный Тристан Томпсон также ждут девочку. Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Ирина Лобачева призналась, что давно замужем за фигуристом на 16 лет моложе себя Ольга Бузова и Алан Камилов рассказали о эскорт-прошлом жены Мота «Ложью уличенная в грехах»: Елена Корикова подает в суд на клеветников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля486
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России398
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе40
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение