Хлое Кардашьян позирует топлес на 8-м месяце беременности 

Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Хлое Кардашьян с возлюбленным Тристаном Томпсоном Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Хлое Кардашьян с сестрой Кайли Дженнер Фото из Instagram Хлое Кардашьян Фото из Instagram Хлое Кардашьян Всего через несколько недель младшая из сестер Кардашьян впервые станет мамой. Огромный живот не мешает девушке заниматься своим любимым делом — участвовать в фотосессиях. На днях Хлое позировала для бренда Good American — она выпустила капсульную коллекцию одежды для беременных и сама же ее представила. Блондинка решила действовать в своем стиле и смело разделась перед камерой, оставив лишь обтягивющие джинсы с широким поясом. Напомним, недавно самая младшая из сестер Хлое — Кайли Дженнер — тоже родила первенца. Она назвала дочку Сторми и сейчас с удовольствием делится трогательными снимками с малышкой. Кстати, Хлое и ее возлюбленный Тристан Томпсон также ждут девочку. Фото: Instagram