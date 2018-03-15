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Корикова подает в суд на обидчиков
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Довели: Елена Корикова прокомментировала обвинения в зависимости 

7 Дней 15 марта 2018
Елена Корикова, которой в этом году исполнится 46 лет, в последние месяцы сильно страдает от того, что ее во всеуслышанье обвиняют в… алкоголизме! Не так давно в прессе стали появляться публикации о том, что, якобы, актриса страдает сей вредной привычкой, и от этого стала выглядеть гораздо хуже, чем раньше.
Елена, как человек воспитанный и умный, поначалу не обращала внимания на эти слухи и обвинения, но потом, когда каждый второй поклонник, стал задавать ей вопросы, правда ли это, когда слухи могли отразиться на ее деловой репутации, Корикова решилась на крайние меры.
«Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. — рассказала Корикова. — Признаюсь, я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных «уток». Однако, любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать. Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде, а все клеветники будут привлечены к ответственности!».
Фанаты Елены поддержали любимую актрису в ее решении. Они пожелали ей удачи, терпения и сил.
«Все правильно сделали, зло должно быть наказано!» — написали они.
В подтверждение правоты Кориковой стоит отметить, что актриса регулярно выходит на сцену театра. И никто из фанатов или коллег ни разу не пожаловался, что она чего-то не сделала бы или сорвала спектакль (как это происходит с некоторыми ее коллегами, страдающими алкоголизмом). А еще Елена поддерживает себя в отличной форме, занимаясь спортом. Например, новогодние каникулы в этом году она провела на горнолыжном курорте, где оттачивала свое мастерство скользить по склонам вместе с профессиональным инструктором.
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