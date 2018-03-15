Корикова подает в суд на обидчиков

Довели: Елена Корикова прокомментировала обвинения в зависимости

Елена Корикова , которой в этом году исполнится 46 лет, в последние месяцы сильно страдает от того, что ее во всеуслышанье обвиняют в… алкоголизме! Не так давно в прессе стали появляться публикации о том, что, якобы, актриса страдает сей вредной привычкой, и от этого стала выглядеть гораздо хуже, чем раньше.

«Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. — рассказала Корикова. — Признаюсь, я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Кроме того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных «уток». Однако, любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать. Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде, а все клеветники будут привлечены к ответственности!». Елена, как человек воспитанный и умный, поначалу не обращала внимания на эти слухи и обвинения, но потом, когда каждый второй поклонник, стал задавать ей вопросы, правда ли это, когда слухи могли отразиться на ее деловой репутации, Корикова решилась на крайние меры.

«Все правильно сделали, зло должно быть наказано!» — написали они. Фанаты Елены поддержали любимую актрису в ее решении. Они пожелали ей удачи, терпения и сил.

В подтверждение правоты Кориковой стоит отметить, что актриса регулярно выходит на сцену театра. И никто из фанатов или коллег ни разу не пожаловался, что она чего-то не сделала бы или сорвала спектакль (как это происходит с некоторыми ее коллегами, страдающими алкоголизмом). А еще Елена поддерживает себя в отличной форме, занимаясь спортом. Например, новогодние каникулы в этом году она провела на горнолыжном курорте, где оттачивала свое мастерство скользить по склонам вместе с профессиональным инструктором.