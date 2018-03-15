Дочь Тинькова возмутила соцсети словами о России

После того, как наследница бизнесмена Олега Тинькова написала странный пост в Instagram, в соцсетях разразился настоящий скандал. На Дарью обрушился шквал критики: россиян вывели из себя ее высказывания о нашей стране.
Несмотря на то, что живущая в Великобритании 24-летняя девушка свой пост удались, многие успели сделать скрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться перед соотечественниками.
"Один человек не умеет себя нормально вести и главное — не может нормально править нашей страной", — написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимков в ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связали странные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного.
"Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас жалко… ничего настоящего… нет Родины… нет друзей… нет любви… пусто…", — пишут читатели Dni.Ru и россияне в Instagram.
Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыдно быть русской" — заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусь тем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться от российского гражданства. Не откажутся добровольно, — лишить. Позор, на мой взгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живут за границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая, что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку — весьма опрометчиво. И там, где ты ее тратишь — это едва ли оценят", "Дочери банкира Олега Тинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит ее пожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова по классике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потом стыдливо стерла пост. Но скрины не горят", — комментируют поступок Дарьи россияне.
Напомним, что дочь банкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и Великобритании.