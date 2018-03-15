«Мы же сердце не слушаем»: Сати Казанова рассказала о проблемах со здоровьем из-за экс-возлюбленного 

Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Сати Казанова с мужем Стефано Тиоццо Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой Фото из Instagram Сати Казановой До того, как певица Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, у нее было несколько серьезных романов. Отношения с одним из экс-возлюбленных были скорее тяжелыми, чем счастливыми, и из-за постоянных ссор у Казановой даже начались панические атаки. «Потом уже я выяснила, почему — я не любила его. Все вокруг мне намекало: ты, девочка, идешь не тем путем. Но мы же сердце не слушаем. Мама говорит: „Он хороший“, общество говорит: „Он пригожий“, логика говорит: „Он будет хорошим отцом и надежным мужем“, — рассказала Сати в интервью журналу L'Officiel. Сати не назвала имя этого мужчины, но известно, что он с Востока. Пара была вместе несколько лет, но только сейчас звезда решилась поведать, как именно приняла непростое решение о расставании. Тогда она попала в отделение экстренной помощи одной из московских больниц с раной… на ягодице. „Это было так унизительно, так омерзительно: бомжи, какие-то пьяные люди, я среди них, — вспомнила артистка в том же интервью. — Тогда я поняла, что ничуть не лучше кого-либо из них — сижу с порезанной пятой точкой посреди ночи и жду, когда мне зашьют рану. В тот момент я сказала: „Боже, я сдаюсь!“. Фото: Instagram