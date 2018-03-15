Эмин Агаларов показал редкое архивное фото с сестрой

38-летний певец и музыкант, автор песен, предприниматель Эмин Агаларов порадовал поклонников редкой архивной фотографией. На снимке, сделанном еще в 1997 году, артист запечатлен с младшей сестрой Шейлой.

Веду свою сестру в школу, 1997 год. Моя любимая Шейла ❤️,

с любовью и нежностью подписал опубликованный кадр Эмин Агаларов.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Мар 14, 2018 в 11:25 PDT К слову, артист — не только заботливый брат, но и образцовый отец. В 2006 году Эмин Агаларов женился на Лейле Алиевой — старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева . В 2015 году пара распалась. Артист воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а также дочь Амину. Девочку удочерила бывшая жена звезды, и Эмин принимает активное участие в жизни и воспитании ребенка.

К слову, некоторое время назад Эмин Агаларов показал редкий архивный снимок с новорожденными сыновьями.

Фото: Instagram @eminofficial

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