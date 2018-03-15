Муж Наташи Королевой возмутил общественность

Тарзана раскритиковали за жаркий танец с пышной брюнеткой

Недавно Сергей Глушко , известный под сценическим именем Тарзан, посетил Волгодонск , где выступил в одном из ночных клубов города. По слухам, все подробности перформанса должны были остаться в стенах заведения. Однако избежать утечки не удалось. Кто-то из проворных зрителей не удержался и сумел снять жгучий танец стриптизера с весьма упитанной брюнеткой. Ролик с эротическим перформансом уже вовсю гуляет по интернету и его может просмотреть каждый, кто достиг 18-ти лет.

Тарзан, облаченный лишь в одну простыню, скрывающую причинное место, страстно прижимает пухлую брюнетку к себе, демонстрируя прекрасное знание камасутры. Упитанная дама, несмотря на свои внушительные габариты, вовсю пытается подыгрывать мускулистому красавцу.

Хотя можно было предположить, что Тарзана пригласили на девичник, судя по всему, за представлением, которое сопровождалось улюлюканьем и смешками, следили и мужчины.