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Поклонники обсуждают роман Дмитрия Борисова и красавицы-модели Ольги Шерер
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Поклонники обсуждают роман Дмитрия Борисова и красавицы-модели Ольги Шерер 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Ольги Шерер Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Ольги Шерер Фото из Instagram Ольги Шерер Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фото из Instagram Дмитрия Борисова Фолловеров Дмитрия Борисова взбудоражил снимок, на котором телеведущий позирует с девушкой, очень похожей на голливудскую актрису Уму Турман. Позже Борисов отметил свою спутницу на фото — это российская модель Ольга Шерер. Учитывая, что Дмитрий не афиширует свою личную жизнь, его подписчики тут же решили, что Ольга — его новая возлюбленная. Интернет-пользователи принялись на все лады обсуждать девушку. Сам Дмитрий не вступал в дискуссию, пока один из фолловеров не посоветовал ему жениться на красавице. Борисов не выдержал: «Займитесь своей личной жизнью. Полезнее будет для вас, гарантирую!». Тем самым ведущий не подтвердил, но и не опровергнул информацию о своем новом романе. Фото: Instagram
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