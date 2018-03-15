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Гроб с телом Табакова взяли под усиленную охрану
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Гроб с телом Табакова взяли под усиленную охрану 

Дни.ру 15 марта 2018
Москва прощается с великим актером. Тысячи людей пришли в МХТ, несмотря на снегопад.
На основной сцене Московского Художественного Театра имени Чехова началась церемония прощания с Олегом Табаковым. На протяжении восемнадцати сезонов он являлся здесь худруком, а последние годы занимал еще и пост директора.
Коллеги артиста, работники театра и просто поклонники великого русского актера стали занимать очередь с семи утра, хотя начало гражданской панихиды было запланировано только на 9 часов.
Надо заметить, что обычно траурные церемонии начинаются в 11, но сегодня всем очевидно, что желающих поклониться Табакову будет много. Поэтому гражданская панихида открылась раньше и продлится четыре часа.
Для охраны порядка предприняты серьезные меры безопасности. Попасть в Камергерский переулок, где находится Художественный театр, можно только через металлодетекторы и с обязательным предъявлением сумок к досмотру. Эти сделано в том числе и для того, чтобы избежать провокаций и дебошей, которые грозили устроить православные активисты.
Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение — он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.
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