Муж Наташи Королевой показал все подробности 

Профессия мужа певицы Наташи Королёвой, Сергей Глушко, — стриптиз. На недавнем шоу в Волгодонске он показал себя во всей красе, исполнив более чем нескромный танец с одной из участниц вечеринки. Говорят, что праздник должен был быть закрытым, но видео, снятое одним из гостей, утекло в Сеть. Танцевальные па увлечённой парочки были настолько откровенным, что для фантазий места уже не оставалось. Кроме того, желающие во всех подробностях могут разглядеть фигуру стриптизёра с брутальным псевдонимом Тарзан. Любопытно, привыкла ли супруга Глушко за годы брака к таким особенностям его работы.