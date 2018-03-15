Ведущий Первого канала Роман Будников проиграл суд девушке, обвинившей его в изнасиловании 

Фото из Instagram Романа Будникова Стас Михайлов, Роман Будников и Ольга Ушакова Марина Ким и Роман Будников Фото из Instagram Романа Будникова Фото из Instagram Романа Будникова Фото из Instagram Романа Будникова Фото из Instagram Романа Будникова Год назад бывшая массажистка, которая предпочитает оставаться анонимной, обвинила ведущего «Доброго утра» на Первом канале Романа Будникова в изнасиловании. Мужчина все отрицал и даже подал на девушку ответный иск о защите чести и достоинства. Однако на днях выяснилось, что Роман проиграл суд. «Наша доверительница никаких видеороликов не записывала, не монтировала и в сети Интернет не размещала, о Будникове не говорила. Весной 2017 года она дала интервью журналисту относительно другого человека и ситуации, которая с ней, к несчастью, приключилась», — утверждал адвокат массажистки в интервью «Московскому комсомольцу». В итоге суд принял сторону девушки и отказал Будникову в возмещении моральной компенсации, которая, согласно его иску, должна была составить 1 млн рублей. Сам телеведущий пока никак не комментирует неприятную историю. Фото: Instagram