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Появились подробности о страшной болезни Табакова
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Новые подробности о страшной болезни Олега Табакова 

Дни.ру 15 марта 2018
Журналисты сумели разговорить человека из близкого окружения Олега Табакова. По некоторой информации, легендарный актер много лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием, однако еще три года назад ему стало хуже.
Человек, пожелавший, чтобы его имя не упоминали, рассказал, что Олег Табаков долгие годы страдал от рака предстательной железы. Примерно три года назад мэтру стало хуже, он ослаб и очень постарел, компетентно сообщает "Собеседник". Именно тогда легендарный артист стал реже появляться в МХТ им. Чехова, директором которого он являлся.
По словам информатора, перед смертью Олег Табаков находился в коме, пошли метастазы. Но утверждать подлинность этой информации корреспонденты издания не берутся, так как она официально не подтверждена близкими популярного артиста.
Ранее о недуге Олега Табакова откровенно высказался популярный актер Игорь Верник.
"Мы знали — Олег Павлович, к сожалению, последние несколько месяцев болел. Мы следили каждый день за тем, что происходит в больнице. Всегда остается надежда, надежда на чудо, тем более что Табаков и болезнь — это понятия несовместные. Он был всегда в такой форме человеческой, актерской, что ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это. Он не умел, не хотел, не мог быть слабым и, в сущности, никогда не был слабым. Он всегда был сильным. Он шутил, иронизировал, не позволял себе кукситься", — рассказал актер.
Напомним, 12 марта у 82-летнего Олега Табакова в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.
Прощание с актером пройдет сегодня, 15 марта, в МХТ им. А. П. Чехова, где народный артист СССР был художественным руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке", были отменены все спектакли. Во время гражданской панихиды будут усилены меры безопасности — ожидается появление первых лиц. А вот на отпевании смогут присутствовать только родственники актера.
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