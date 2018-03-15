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Милявская устроила жаркие танцы в аэропорту
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Лолита Милявская устроила жаркие танцы в аэропорту 

Russianshowbiz.info 15 марта 2018
Фото: Instagram
Певица и телеведущая Лолита Милявская опубликовала в Инстаграме видео, на котором танцует под песню Филиппа Киркорова в аэропорту.
"Певица без комплексов" в очередной раз удивила поклонников, появившись в общественном месте в обуви, похожей на меховые тапки, просторном платье и синем пальто.
"Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли! Тем смешнее реакция на его песню", — обратилась Милявская к своему коллеге Филиппу Киркорову.
"Позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам", — пошутила Лолита.
Поклонники отметили, что певица — один их немногих людей мира российского шоу-бизнеса, который действительно не боится выглядеть смешно и всегда делает то, что хочет. Фанаты похвалили Лолиту за смелость и хорошее настроение.
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