Лолита Милявская устроила жаркие танцы в аэропорту

"Певица без комплексов" в очередной раз удивила поклонников, появившись в общественном месте в обуви, похожей на меховые тапки, просторном платье и синем пальто.

"Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли! Тем смешнее реакция на его песню", — обратилась Милявская к своему коллеге Филиппу Киркорову.

"Позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам", — пошутила Лолита.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 14, 2018 в 4:35 PDT

Поклонники отметили, что певица — один их немногих людей мира российского шоу-бизнеса, который действительно не боится выглядеть смешно и всегда делает то, что хочет. Фанаты похвалили Лолиту за смелость и хорошее настроение.