Панин стал злостным алиментщиком

Российский актер Алексей Панин оказался банкротом, у него миллионные счета по алиментам. Об этом свидетельствуют данные портала Суды общей юрисдикции города Москвы

На нем висит 211 исполнительных производств. Ему грозит арест имущества, запрет на выезд за границу, лишение водительских прав. Приставы уже обратились в суд с иском.

Панин больше всего задолжал денег на выплату алиментов его дочери — 1 миллион 281 тысяча 844 рубля и 24 копейки. Сумма накопилась за два года. Он также должен выплатить исполнительный сбор в размере 166 тысяч рублей, погасить штрафы ГИБДД на сумму в 184 тысячи рублей и оплатить парковку автомобиля на 20 тысяч рублей.

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