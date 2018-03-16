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Оксана Лаврентьева выходит замуж за писателя
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Оксана Лаврентьева выходит замуж за писателя 

7 Дней 23 часа назад
Фото: 7 Дней
В 2014 году основательница компании «РусМода» Оксана Лаврентьева развелась с бизнесменом Антоном Паком, от которого родила двоих детей. Долгое время светская львица не распространялась о личной жизни, но в 2017 году стало известно о романе Оксаны с писателем Александром Цыпкиным.
Влюбленные стали выходить в свет вместе и вести общую страницу в Instagram с романтическими фотографиями. Под одним из последних снимков Оксана и Александр объявили о помолвке: «Котик, давай поженимся? — давай»
Корреспондент Tatler связался с Лаврентьевой, чтобы узнать, не была ли это шутка. Оксана подтвердила, что они с Александром собираются пожениться. Свадьба назначена на осень.
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