Оксана Лаврентьева выходит замуж за писателя

В 2014 году основательница компании «РусМода» Оксана Лаврентьева развелась с бизнесменом Антоном Паком, от которого родила двоих детей. Долгое время светская львица не распространялась о личной жизни, но в 2017 году стало известно о романе Оксаны с писателем Александром Цыпкиным

Влюбленные стали выходить в свет вместе и вести общую страницу в Instagram с романтическими фотографиями. Под одним из последних снимков Оксана и Александр объявили о помолвке: «Котик, давай поженимся? — давай»

Корреспондент Tatler связался с Лаврентьевой, чтобы узнать, не была ли это шутка. Оксана подтвердила, что они с Александром собираются пожениться. Свадьба назначена на осень.