Блогеры высмеяли идею выдвинуть Бузову в мэры Москвы

«Политическая арена России стремительно превращается в публичный дом, в котором услуги оказывают проститутки с задержкой в развитии. Так «Партия ветеранов России» рассматривает возможность выдвижения кандидатуры Бузовой на пост мэра Москвы», — написала блогер Лена Миро в своем ЖЖ miss-tramell. В сети резко негативно отнеслись к планам «Партии ветеранов России» выдвинуть кандидатом в мэры Москвы певицу Ольгу Бузову

»Если перевести с языка человекообразных на русский, становится очевидным, что Резяпов выдвигает Бузову в мэры только потому, что она — баба, которую знает в лицо быдло с улицы. Блестящее основание, не правда ли?» — подчеркнула Миро. Блогер отметила, что глава партии Ильдар Резяпов «не постеснялся объяснить свою дикую идею, заявив: „В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя“.

«Ну, цена школьной медали поколения Бузовой всем известна. У меня, например, золотая, и я искренне считаю, что грош ей цена. Что касается высшего образования Бузовой, то вся страна знает, где Оля протирала лобок, пока числилась студенткой, а именно: на лобном месте «Дома 2», — отметила Миро. По словам блогера Резяпов отмечает, что Бузова из семьи военных, а также окончила с серебряной медалью школу и с красным дипломом — институт.

Кроме этого она напомнила, что Бузова окончила географический факультет. «Не имею ничего против тех, кто там учится, но прекрасно понимаю, кто туда поступает. Географический факультет — это диагноз. Не буду уточнять, какой», — считает блогер.

«И несмотря на наличие лошади в списке кандидатов в президенты, мне очень не хочется верить в то, что мы — уже там: в этой самой стране», — резюмировала Миро. По мнению Миро, «даже если бы Бузова окончила не географический факультет, а что-то еще, то красный диплом, медалька за хорошее поведение в школе и то, что ты баба, раздутая от филлеров морда которой знакома каждой маникюрше страны, — все это не является основанием для начала политической карьеры. Ну, разве что, в стране дураков».

В комментариях под постом Лены Миро другие блогеры согласились с ней, заявив, что политическая жизнь в России превратилась во «фрик-шоу», а также сравнив ее с последствиями отравления. Некоторые призывали пожалеть политика, который заявил о возможности выдвижения певицы в мэры российской столицы.