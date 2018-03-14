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В Сети заговорили о беременности Собчак
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Ксения Собчак ждет второго ребенка 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
В Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов. Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.
"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", — передает Telegram-канал Методичка.
При этом к посту привязано видео, на котором звезда проявила свои чувства слишком открыто.
Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез.
>> «Вызовите ей психиатра»: Жириновский довел Собчак до слез на дебатах
Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.
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