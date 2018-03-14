В Сети «раскрыли» секрет Собчак

Ксения Собчак ждет второго ребенка

В Сети объяснили бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов. Судя по имеющейся информации, слухи о беременности телеведущей подтвердились.

"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", — передает Telegram-канал Методичка.

При этом к посту привязано видео , на котором звезда проявила свои чувства слишком открыто.

Владимир Жириновский и Ксения Собчак в очередной раз устроили пикировку. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез.

Страсти закипели после того, как кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на постоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК.