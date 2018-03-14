Лютаева скорбит по умершей от рака дочери

Актриса Татьяна Лютаева на своей странице в Instagram поделилась своей печалью о скоропостижно скончавшемся близком человеке. Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» пожелала «крестной дочери» покоиться с миром.

"Теперь ты не только художник-постановщик моего фильма, нашего фильма «Камень, ножницы, бумага», но и Ангел-хранитель… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) 40 дней… Светлая память, крестная дочь… покойся с миром", — написала Лютаева в микроблоге о смерти художницы Екатерины Залетаевой. При этом она разместила фото подруги, на котором та изображена в белом берете, с пронзительным устремленным вдаль взглядом.

На протяжении нескольких месяцев она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь победила, и женщина умерла в возрасте 51 года. Подписчики артистки выразили свои соболезнования по поводу утраты. «Какая красивая женщина. Столько света в глазах и столько же грусти. Царство Небесное!», — прокомментировал пост один из фолловеров.

Как писали Dni.Ru , о страшном диагнозе своей подруги Татьяна Лютаева сообщила подписчикам в декабре 2017 года. Тогда она еще надеялась на благополучный исход болезни.

Екатерина Залетаева — российская художница, работающая преимущественно в кино. На должности художника-постановщика она работала над такими картинами, как «ДМБ», «Даун Хаус», «Глянец», «Кококо», «В движении» и другими.