«Подадим в церковный суд за отпевание Табакова»

Активисты движения «Божья Воля» требуют от Московской епархии Русской православной церкви не отпевать народного артиста СССР Олега Табакова, так как, по их мнению, он виноват в постановке в МХТ им. Чехова «богохульных» спектаклей. Однако пока РПЦ не планирует отказываться от отпевания актера. Впрочем, скандалы вокруг вопроса о том, отпевать или нет усопшего, случаются не так уж и редко.

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым запланировано на четверг, 15 марта. Однако спокойно проводить артиста в последний путь оказалось не такой простой задачей. Против отпевания Табакова выступили активисты общественной организации «Божья Воля».

«В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прощения», — говорится в заявлении «боговольцев», которое опубликовано в социальных сетях.

Как сказано в других материалах, они недовольны двумя спектаклями, поставленными в чеховском МХТ при Табакове: «Идеальный муж» и «Карамазовы».

Критически в адрес артиста высказался и протоиерей, бывший пресс-секретарь РПЦ Всеволод Чаплин.

«Озвучено соболезнование от имени Патриарха (правда, на офсайте я его не нашел). Там покойный назван «хранителем и продолжателем лучших традиций отечественной артистической школы». Как актер — может быть. Но как руководитель театра, где торжествовало и торжествует креатобесие Богомолова, Серебренникова & Co. ? Как их публичный защитник и политический покровитель? Увы, «знаменитостям» у нас — особый посмертный почет. В том числе как бы и от имени Церкви — в которой абсолютно все люди, кроме пары десятков маргиналов, не могли без крайней печали и омерзения смотреть на некоторые «эксперименты» в МХТ», — написал Чаплин на своей странице в фейсбуке.

Члены «Божьей воли» заявили, что обратятся к викарию Московской епархии РПЦ митрополиту Арсению (Епифанову) с просьбой не отпевать артиста, которого активисты обвиняют в «богохульстве». Ситуацию «Газете.Ru» прокомментировал синодальный отдел по связи РПЦ с обществом и СМИ.

«Что касается заявлений движения «Божья воля», к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало», — заявил замглавы отделения Вахтанг Кипшидзе.

По православной традиции, отпевать можно только крещеного в православную веру человека, который не является самоубийцей. О том, в какой церкви будет происходить богослужение и какой священник будет проводить отпевание, решают родственники усопшего, однако, как правило, этот обряд происходит в той церкви, которую покойный посещал при жизни, и тем священником, которому тот исповедовался, будучи живым.

Скандал вокруг отпевания Табакова — далеко не первый спорный случай, связанный с этим религиозным обрядом. Например, в январе 2018 года в Запорожье в результате несчастного случая погиб мальчик: на него из окна многоэтажки упал мужчина. Священник Украинской православной церкви Московского патриархата отказался молиться за погибшего мальчика, когда узнал, что того крестили в церкви Киевского патриархата. Эти две организации имеют сложные отношения друг с другом. В результате у церкви, где должно было произойти отпевание, произошла потасовка. После того, как был наведен порядок, все необходимые обряды совершил священник церкви Святого Николая УПЦ Киевского патриархата.

Впрочем, не всегда конфликты возникают, когда родным не дают провести обряд отпевания: иногда ситуация бывает обратной.

«Две мои подруги умерли молодыми — обеим не было и 30 лет, — рассказала «Газете.Ru» москвичка Инна. — Прощание с первой было организовано без отпевания, но она была одета по церковным канонам: в длинном платье, в каком-то венчике из цветов, который, кажется, надевают всем незамужним усопшим. Также в гроб положили поясок с молитвой. Притом, что я не уверена, была ли она вообще крещеной».

Вторая подруга Инны умерла после продолжительной болезни и неоднократно перед смертью говорила, что категорически против присутствия каких-либо религиозных символов и священнослужителей: «Тем не менее, ее мама решила организовать церемонию отпевания, пригласила священника.

Некоторые друзья девушки возмущались этим поступком, но, разумеется, тихонько. Все-таки, возможно, прощание по церковным канонам хоть немного утешило маму в ее горе. Попрощавшись в „гражданской“ обстановке, они вышли из зала, когда началась служба».

Психолог Арина Липкина считает, что смерть является настолько травматическим опытом, что у родственников не остается сил на споры о процедуре отпевания.

«Члены семьи стремятся успокоить самих себя в момент столкновения со смертью родного. Даже нерелигиозные люди могут воспринимать церковные мероприятия как возможность восстановления душевного покоя. Хоровое пение, слова священника помогают примириться с фактом смерти, который с трудом поддается восприятию человеческим сознанием», — сказала специалист «Газете.Ru».

Липкина уверена, что в момент шока от осознания утраты родственники редко задумываются о воле умершего.

«Человек, столкнувшийся со смертью близкого, в первую очередь думает о своем состоянии. В таком случае семья принимает решение в пользу многовековых традиций. Редко кто-то относится резко негативно к процедуре отпевания, а тем более задумывается о воле усопшего», — подытожила она.

Философ и богослов Андрей Кураев отметил, что о подлинном смысле отпевания сейчас редко задумываются и подходят к этому вопросу сугубо формально. Тем не менее, по словам Кураева, вокруг обряда отпевания исторически сложилось много крайностей. «Например, вплоть до XVIII века существовало понятие заложника. Так называли людей, которые не успели исповедоваться перед смертью, убитые в драках, замерзшие случайно в снегу, погибшие в результате иных несчастных случаев. Их тогда уносили в лес и обкладывали хворостом, чтобы их не съели звери. И только после Пасхи их приходили отпевать, а потом хоронили.

Сейчас у нас другая крайность: если человек крещеный — то его отпевают, причем не обращая внимание на то, что он говорил и делал при жизни, в том числе — с точки зрения православных канонов.

Никто уже не смотрит на то, что по силе воздействия отпевание на самом деле очень близко к канонизации», — рассуждает бывший профессор Московской духовной академии.

По словам Кураева, по канонам православи, если усопший был против обряда, то его не следует отпевать.

«Здесь можно вспомнить писателя Льва Толстого. Да, мы не знаем о его точке зрения на этот счет в момент смерти, но православная церковь уважает предыдущие заявления писателя и обходит могилу стороной. В наши дни, по правилам, если известно доподлинно, что человек был против отпевания, а родственники настаивают, то отпевать усопшего не следует. Важно желание умершего, а не чье-то еще», — добавил он.

С уважением к последней воле умершего в России относились далеко не всегда, причем это касалось даже известных людей. Например, великий русский полководец Александр Суворов сказал, что не желает, чтобы на его могиле была бы начертана длинная эпитафия со всеми его регалиями. «Завещаю тебе волю мою. На гробнице моей написать только три слова: „Здесь лежит Суворов“, — сказал он сотруднику армейской канцелярии. Однако вместо этого на могиле в Александро-Невской лавре была выведена следующая надпись: „Генералиссимус, князь Италийский, граф А. В. Суворов-Рымникский, родился в 1729, ноября 13-го, скончался 1800, мая 6 дня“. Позже внук Суворова Александр все же добился нанесения еще одной надписи — той самой, о которой просил его именитый дед: „Здесь лежит Суворов“.

Не была соблюдена и воля вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который, согласно наиболее общепринятой версии, просил похоронить его на Волковском кладбище Петрограда рядом с могилой его матери. Вместо этого его тело забальзамировали и поместили в мавзолей на Красной площади. Сначала — в деревянный, а затем — в гранитный, который стоит до сих пор.