Пользователей оскорбил «гей-поцелуй» Воробьева

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Гей-поцелуй Воробьева вызвал гнев народа 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Сексолог Лев Щеглов прокомментировал провокационную роль артиста и певца Алексея Воробьева в американском сериале. Специалист не видит ничего предосудительного в том, что звезда играет гомосексуалиста.
Эксперт отметил, что только маленький ребенок считает, что актер должен играть героев — мужественных, красивых и добрых. Взрослым же людям, по его мнению, от такого видения ситуации должно быть смешно.
"Среди нас живут геи… Так это же проблема общества, а не актера", — цитирует Щеглова Пятый канал. "Суть актерской профессии — играть разные типажи", — заключил сексолог.
После публикации в Сети фото, на котором Алексей целуется с мужчиной, по интернету уже поползли различные слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Воробьева. Народ разгневан провокационными снимками. В частности, свое мнение высказал депутат Виталий Милонов. Парламентарий предположил, что "он сам по себе такой".
Как писали Dni.Ru, российский актер снялся в роли гея в новом сезоне сериала "Нереально". Воробьев играет одного из конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова — наркозависимого танцора. Для заветной роли Алексею пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.
Несмотря на трудности, он считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного актера. К тому же, по имеющейся информации, ему пообещали хороший гонорар. "Мой персонаж — самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", — рассказал актер.
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