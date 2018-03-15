Фанаты с трудом узнали Пугачеву

Пугачеву без грима перепутали с дочерью

Певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после банных процедур. Некоторые подписчики с трудом узнали ее.

Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву в ярком гриме для выступлений, поэтому неизменно приходят в удивление, когда им доводится увидеть певицу без оного. Однако сама Примадонна, по всей видимости, не страдает комплексами и часто делится подобными снимками с подписчиками.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Мар 2018 в 2:07 PDT Пугачева выложила на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором пользователи Сети не сразу ее признали. Сделан он был, очевидно, сразу после того, как певица вышла из ванной. "С легким паром! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписала она фотографию. Реакция поклонников не заставила себя ждать.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 8 Фев 2018 в 10:55 PST "Кто это?", — задались вопросом сразу несколько комментаторов. Впрочем, подавляющее большинство подписчиков пришли в восторг от снимка. "Вы прекрасны!", "Алла, Вы прекрасны!", "Вы супер!", "Вы прекрасная женщина!", "Чудесная женщина!💙😻восхищаюсь вами))))", "Аллочка, без косметики Вы намного красивее", — поделились они своими восторгами.

Кроме того, народ заметил, что на этом снимке Алла Пугачева очень похожа на свою дочь, Кристину Орбакайте . "Так на Кристину похожа тут!👋👍🌼", "Даже не поймешь.. Алла или Кристина!👌👌🙊🙈🙉😂🤣", "Какое здесь сильное сходство с Кристиной ✌️🤣🌺🌷🌹🌻🌸👌", "Это Алла или Кристи? Как Вы, девочки, похожи!", "Не Кристина?", "Я думала это Кристина 🙈", — поразились поклонники.