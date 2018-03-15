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Фанаты с трудом узнали Пугачеву
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Пугачеву без грима перепутали с дочерью 

Дни.ру 15 марта 2018
Певица Алла Пугачева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией после банных процедур. Некоторые подписчики с трудом узнали ее.
Поклонники привыкли видеть Аллу Пугачеву в ярком гриме для выступлений, поэтому неизменно приходят в удивление, когда им доводится увидеть певицу без оного. Однако сама Примадонна, по всей видимости, не страдает комплексами и часто делится подобными снимками с подписчиками.
Пугачева выложила на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором пользователи Сети не сразу ее признали. Сделан он был, очевидно, сразу после того, как певица вышла из ванной. "С легким паром! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписала она фотографию. Реакция поклонников не заставила себя ждать.
"Кто это?", — задались вопросом сразу несколько комментаторов. Впрочем, подавляющее большинство подписчиков пришли в восторг от снимка. "Вы прекрасны!", "Алла, Вы прекрасны!", "Вы супер!", "Вы прекрасная женщина!", "Чудесная женщина!💙😻восхищаюсь вами))))", "Аллочка, без косметики Вы намного красивее", — поделились они своими восторгами.
Кроме того, народ заметил, что на этом снимке Алла Пугачева очень похожа на свою дочь, Кристину Орбакайте. "Так на Кристину похожа тут!👋👍🌼", "Даже не поймешь.. Алла или Кристина!👌👌🙊🙈🙉😂🤣", "Какое здесь сильное сходство с Кристиной ✌️🤣🌺🌷🌹🌻🌸👌", "Это Алла или Кристи? Как Вы, девочки, похожи!", "Не Кристина?", "Я думала это Кристина 🙈", — поразились поклонники.
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