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Певица МакSим выходит замуж за бывшего супруга?
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Певица МакSим выходит замуж за бывшего супруга? 

Passion.ru 14 марта 2018
Фото: Passion.ru
Алексей Луговцов и МакSим МакSим с бывшим мужем на съемках клипа Фото из Instagram МакSим Фото из Instagram МакSим МакSим со старшей дочкой Сашей Фото из Instagram МакSим Фото из Instagram МакSим Фото из Instagram МакSим Фото из Instagram МакSим Фото из Instagram МакSим Не так давно певица МакSим опубликовала несколько очень романтичных снимков… со своим бывшим супругом Алексеем Луговцовым. Оказалось, что мужчина исполнил главную роль в новом клипе звезды на песню «Дура». Однако поклонники подозревают, что Марина (настоящее имя исполнительницы, — прим. ред.) и Алексей не только вместе поработали, но и решили воссоединиться и даже… снова пожениться. На это намекает кольцо с бриллиантами на безымянном пальце МакSим, которое видно на ее свежих фото. Напомним, у Марины и Алексея есть общая дочь Саша. Также девушка воспитывает еще одну дочь Машу от бизнесмена Антона Петрова, но пока не показывает малышку поклонникам. Фото: Instagram
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