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Табаков подарил Литвиновой несколько главных уроков
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Рената Литвинова призналась, что Табаков подарил ей несколько главных уроков в жизни 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова рассказала в среду ТАСС, что Олег Табаков подарил ей несколько главных уроков в жизни, он был покровителем талантливых людей и борцом за что-то высшее.
"Табаков Олег Павлович — из великих учителей, который ценил и любил талантливых людей, — отметила актриса. — Это была одна из его любимых добродетелей — талант, за него он прощал и помогал".

Наивысшее служение

Рената Литвинова считает, что "искусство для него и было наивысшее служение, и бесчисленное число раз он возвышался над любой схваткой и превыше всего для него было именно служение театру и работе даже в ущерб своей личной жизни".
"И именно Олег Павлович мне подарил несколько главных уроков в жизни, — призналась Литвинова. — Я никогда не забуду все то добро, которое он множил вокруг себя и в мой адрес лично. Если мне трудно или плохо, я всегда вспоминаю его — покровителя талантливых людей, борца за что-то высшее".

Никогда не прятался от трудностей

Рената Литвинова играет в МХТ имени Чехова, которым руководил Олег Табаков, а также ставит в этом театре собственные спектакли. "Именно он поверил когда-то в меня и вопреки "общественному мнению" подарил возможность играть на сцене МХТ Чехова главную роль всех актрис — роль Раневской", — рассказала Рената Литвинова.
Она добавила, что Олег Павлович был дерзким и молодым внутри. "И он всегда брал трубку, если тебе было плохо, он никогда не прятался от трудностей и чужих бед, — заметила актриса. — Где вообще теперь таких, как он, найти? Таких нет".
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник. Ему было 82 года. Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта, в этот же день состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.
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