Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»

Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиакомпания.

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января на борту рейса Москва — Алматы во время подготовки воздушного судна ко взлету. Пассажирка, как отмечала авиакомпания, пыталась нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала требования бортпроводников. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. Пассажирку неоднократно предупредили о недопустимости подобных действий.