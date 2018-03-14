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Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве
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Савичева перепугала народ сообщением о Фадееве 

Дни.ру 14 марта 2018
Юлия Савичева встревожила многочисленных поклонников интригующей публикацией. Популярная исполнительница выложила изображение, из которого интернет-пользователи сделали неутешительные выводы относительно продюсера Максима Фадеева.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева опубликовала черный квадрат, на фоне которого значатся такие слова: "ПЦМФ больше нет". При этом артистка не оставила никакого комментария к публикации. Заинтригованные подписчики впали в панику. Они решили, что речь идет о продюсерском центре Максима Фадеева.
"Всмысле? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Что?", "Это что такое?", "Я так понял Продюсерского Центра Макса Фадеева", "Продюсерского центра Максима Фадеева больше нет?! Не понял, Юль!", "Почему? что случилось?", "Юлия, что случилось?", "Что это?", "Не поверю, это не правда", — высказались встревоженные подписчики.
Некоторые пользователи Сети оказались с более крепкими нервами. "интриганы, блин. ну и ладно, нет и нет. артисты, творческие еденицы то остались", "этих творческих единиц мы бы не узнали без продюсеров, не забывайте об этом. Без Макса мы бы никогда не узнали, что есть такая талантливая девочка Юля Савичева", "Тоже самое как и с Black Star было, не принимайте это за серьезность", "согласна, но сейчас то мы их знаем) да все будет нормально, переформатирование, привлечение внимания итд", "Лишь бы нервы потрепать", "И правильно! Название не звучное — надо менять!" — поделились своим мнением пользователи Сети.
Кстати, в пользу версии о переформатировании указывает то, что аналогичные изображения появились на личных страничках других подопечных Максима Фадеева: Ольги Серябкиной, Олега Майами, Кати Кищук, Тани Моргуновой. Кстати. сам продюсер пока хранит молчание относительно этой ситуации.
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