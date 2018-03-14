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Муж заставил Титову сделать аборт
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Звезда фильма «Щит и меч» Валентина Титова впервые рассказала о том, что первый муж заставил ее сделать аборт 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Актриса Валентина Титова считалась одной из самых красивых актрис в СССР. Она стала известна широкому зрителю благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Метель", "Щит и меч". В скором времени после съемок в фильме в ее жизни появился актер Владимир Басов.
"Он не ухаживал, он был хитрый. Какая женщина откажется, когда тебе предлагают дом, а ты сама бездомная", — вспоминает артистка.
Она говорит о том, что Басов принял решение, что Валентина станет его женой.
"Даже когда я лежала в больнице, Басов все перекладывал на других людей. Вот его рядом вроде нет, а он есть. Сначала я родила ему ребенка — Басов стоял в кустах, а из роддома меня забирали другие люди. Я не знаю, почему он так поступал. Ребенка надо было регистрировать — мы в итоге поехали в ЗАГС, как оказалось, Басов переписал ребенка на себя. Мне там дали расписаться в какой-то книге. Так я стала женой Басова — он меня не спрашивал", — говорит Валентина.
Титова родила Басову двоих детей — сына Сашу и дочку Лизу. Актриса отмечает, что так и не убедилась в том, что муж ее действительно любил. "Когда я выходила за него замуж, я ему прямо сказала, что не люблю его. Мой расчет был простой — жить и иметь крышу над головой. Постепенно я его полюбила", — говорит Валентина.
У Титовой должен был родиться третий ребенок от Басова. Актер заявил, что еще один ребенок ему не нужен. "Мне кажется, он вообще устал от этой семейной жизни, еще один ребенок ему не нужен. Он отправил меня на аборт. Нужно было пойти и родить — и уважал бы, и никуда бы не делся. Мы сами часто стараемся показать, что мы зависимы от мужчины. Я жалею, что сделала это", — со слезами вспоминает Титова.
Первые 12 лет совместной жизни Басов не пил, но потом, после съемок в фильме "Бег" у него начались проблемы с алкоголем и случился инфаркт. Два месяца артистка выхаживала мужа. "Первое, что он сделал, встав на руки — это вывернул мне руку. Зачем — не знаю", — говорит Валентина. В итоге Валентина и Владимир развелись. По решению суда дети остались жить с Басовым, а он делал все для того, чтобы наследники не виделись с мамой. "Меня очерняли все его друзья и рассказывали детям, что я гулящая", — говорит Титова. Долгое время дети не хотели общаться с родной мамой.
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