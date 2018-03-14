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Тодоренко бросила вызов Волочковой
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Тодоренко бросила вызов Волочковой 

Russianshowbiz.info 14 марта 2018
Телеведущая и певица Регина Тодоренко показала в Инстаграме идеальный шпагат и рассказала о пользе спорта.
Благодаря регулярным занятиям, Регина смогла продемонстрировать подписчикам прекрасную растяжку и совсем скоро сможет побороться за звание самого красивого шпагата с "королевой" подобных фото — балериной Анастасией Волочковой.
Телеведущая считает, что спорт безграничен, но главное — креативность. "Быть креативным — значит быть свободным во всем: в мыслях, эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего", — поделилась своими мыслями с подписчиками Тодоренко.
Регина отметила, что за день она успела выучить новые слова на английском, сняла часть блога, поняла, как работает перфоратор, придумала заставку для нового шоу вместе со своей командой, составила бизнес-план, пообщалась с племянником и приготовила рыбный суп. По мнению девушки, такое перечисление "маленьких" побед может вдохновить ее подписчиков на большую продуктивность.
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