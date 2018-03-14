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«Нам нужен брат или сестра»: Виктория Дайнеко хочет снова родить
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«Нам нужен брат или сестра»: Виктория Дайнеко хочет снова родить 

Passion.ru 14 марта 2018
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Виктории Дайнеко Виктория Дайнеко утверждает, что сейчас ее сердце абсолютно свободно и она на какое-то время «завязала со свиданиями». Тем не менее о будущих детях певица все равно думает. На днях она встретилась с беременной подругой и решила, что хочет родить еще одного ребенка — брата или сестру для своей 2-летней дочки Лиды. О своем желании Виктория написала в Instagram, и фолловеры поддержали девушку: «Конечно, рожай, пока еще совсем молода», «А мужчина-то есть или тоже пока предстоит его найти?», «Похвальное стремление». Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали Дайнеко не торопиться и сначала обрести настоящую любовь. Напомним, Виктория развелась с супругом Дмитрием Клейманом в прошлом году и прекратила с ним любое общение. У пары подрастает маленькая дочь, которую звезда все еще скрывает от поклонников. Фото: Instagram
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