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Рокотова чуть не осталась без прав
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Актриса Екатерина Рокотова чуть не осталась без прав 

WomanHit.ru 14 марта 2018
Неожиданная история произошла с актрисой сериалов «Последняя статья журналиста», «Мата Хари» и др. Екатерина Рокотова стала жертвой чрезмерной загруженности и недосыпа.
Во время одного из многочисленных съемочных дней сериала «Учителя», где она играет роль ассистента главного героя в исполнении Владимира Вдовиченкова, Екатерина выехала на сьемки, при этом забыв все документы на машину. Однако по дороге проскочила нужный поворот и хотела вскоре незаметно нырнуть в переулок, чтобы добраться другой дорогой. Впрочем, сделать это незаметно ей не удалось, актриса попала в зону видимости сотрудника ДПС. Разумеется, ее остановили и попросили предъявить права.
«Пока я искала документы на машину в сумке, вспомнила, что оставила их на кухне. Внутри похолодело», — призналась артистка WomanHit.ru.
Дело грозило обернуться катастрофой, на артистку хотели уже составлять протокол, изымать автомобиль, а Рокотова могла опоздать на съемку. Но, к счастью, ее узнали: блюстители правопорядка, оказывается, смотрели сериал про журналиста, где она снялась.
@KATYA_ROKOTOVA/
В результате не просто не стали задерживать, но и на место съемок Катя приехала… в сопровождении сотрудников ГИБДД, чем крайне удивила съемочную группу. А Рокотова отделалась извинениями и автографами.
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