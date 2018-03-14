Актриса Екатерина Рокотова чуть не осталась без прав

«Пока я искала документы на машину в сумке, вспомнила, что оставила их на кухне. Внутри похолодело», — призналась артистка WomanHit.ru. Во время одного из многочисленных съемочных дней сериала «Учителя», где она играет роль ассистента главного героя в исполнении Владимира Вдовиченкова , Екатерина выехала на сьемки, при этом забыв все документы на машину. Однако по дороге проскочила нужный поворот и хотела вскоре незаметно нырнуть в переулок, чтобы добраться другой дорогой. Впрочем, сделать это незаметно ей не удалось, актриса попала в зону видимости сотрудника ДПС . Разумеется, ее остановили и попросили предъявить права.

Дело грозило обернуться катастрофой, на артистку хотели уже составлять протокол, изымать автомобиль, а Рокотова могла опоздать на съемку. Но, к счастью, ее узнали: блюстители правопорядка, оказывается, смотрели сериал про журналиста, где она снялась.

@KATYA_ROKOTOVA/

В результате не просто не стали задерживать, но и на место съемок Катя приехала… в сопровождении сотрудников ГИБДД, чем крайне удивила съемочную группу. А Рокотова отделалась извинениями и автографами.