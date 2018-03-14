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Фадеев рассказал о самой большой ошибке
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Фадеев рассказал о своей самой большой ошибке в жизни 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Макс Фадеев признался, что поездка девичьего бэнда Serebro на «Евровидение» 11 лет назад было не самым удачным решением. Продюсер считает, что в тот момент допустил свою самую большую ошибку в жизни.
Музыкант поделился воспоминаниями о «Евровидении» в 2007 года, когда его подопечные взяли «бронзу» с синглом «Song #1», заработав 207 баллов. По словам Фадеева, он до сих пор считает, что, поддавшись на уговоры послать на вокальное состязание группу, он совершил большой промах.
Продюсер рассказал, что всего за год ему нужно было подготовить к мировой арене трех девушек. При работе с ними он во многом ориентировался на Азию, выбирая варианты форматов, подачи, разработки имиджа, чтобы создать неповторимый стиль.
Он отметил, что никогда не хотел отдавать SEREBRO на «Евровидение», так как не хотел представлять герл-бэнд в России в принципе. Хотя он не жалеет, что девушки выступили на конкурсе, он отметил, что группа была его «механизмом, который сбился у самого начала» и стал работать в другом режиме. Тем не менее, от этого он не стал хуже.
Фадеев отметил, что никогда не думал о происшедшем в сослагательном наклонении, но до сих пор размышляет о том, нужно ли было участие в конкурсе группы SEREBRO и как этот опыт повлиял на судьбу трио, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Ura.ru.
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