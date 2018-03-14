46-летняя Мария Аронова сыграла свадьбу: появились первые кадры с торжества

Актриса вместе с Евгением Фоминым уже 20 лет На днях актрисе Марии Ароновой исполнилось 46 лет. Артистка вот уже 20 лет счастлива с Евгением Фоминым. Лучшим подарком артистке к этим датам стало замужество — отношения оформили официально. Отмечали в ресторане, с друзьями и семьей.

История любви этой пары началась в театре. Евгений Фомин работал начальником транспортного цеха в театре имени Вахтангова, где играла Аронова. Там и познакомились, влюбились и стали жить вместе. Мария и Евгений все эти годы жили гражданским браком. Супруги воспитывают дочь Серафиму, которой в апреле исполнится 14 лет. В отношениях Ароновой и Фомина всегда царила идиллия, Евгений старше Марии на 15 лет, он оказался мудрым мужем и взял на себе все хлопоты по хозяйству, воспитанию детей, чтобы звездная жена могла продуктивно сниматься и играть в театре.

И вот свершилось! Друг семьи Михаил Полицеймако поделился фотографией Марией Ароновой и Евгения Фомина у свадебного торта, сопроводив снимок подписью "молодожены".

Публикация от Михаил Полицеймако (@mikhailpolitseimako) Мар 13, 2018 в 12:57 PDT

Публикация от Мария Аронова (@mariaaronova_fan) Мар 12, 2018 в 8:08 PDT

Мария Аронова была на торжестве в платье кремового цвета, празднование важного события проходило в ресторане. Среди самых близких гостей — сын артистки от первого брака 23-летний Владислав с женой. Кстати, у Владислава есть дочь 2-летняя Антонина, которая как две капли воды похожа на знаменитую бабушку. Сейчас у Ароновой большая и дружная семья — ниже на фото Мария с сыном, невесткой и внучкой.

Аронова особенно ценила, что ее супруг заменил отца сыну Владиславу (его отец умер). «Женя оказался человеком, который целенаправленно хотел семьи, ребенка. Его героизм еще и в том, что он сумел выстроить отношения с моим сыном. Чего не бывает в очень многих семьях, когда женщина с ребенком встречается с мужчиной. Обязательно кто-то начинает страдать: либо женщина предает ребенка от первого брака, либо начинаются скандалы с избранником. В данном случае Женина заслуга в том, что он воспитывает моего сына как своего», — рассказала Аронова. Мария так обозначила в интервью секрет счастливого союза с Евгением Фоминым: «Основная проблема семей в том, что мы перестаем разговаривать. Женя на 15 лет меня старше, он научил меня этому. До него я вообще не знала, что такое семья, у меня ее никогда не было, были только идиотские романы, которые заканчивались моим разочарованием в этих мужчинах, которых я идеализировала, придумывала себе, а потом обескуражено наблюдала за тем, чего нет…»