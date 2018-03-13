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Фадеев изменил внешность
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Максим Фадеев изменил внешность 

Russianshowbiz.info 13 марта 2018
Продюсер и музыкант теперь чаще появляется на экранах ТВ благодаря участию в проекте «Песни» на канале ТНТ.
Максим признался, что после каждого эфира и также с каждой публикацией в Инстаграм он получает массу комментариев о необходимости избавиться от растительности на лице. Фадеев ранее обещал убрать бороду только после похудения. Но теперь продюсер всерьез задумался о данном изменении, чтобы удовлетворить запросам публики.
Подписчики Максима в Инстаграм заметили: «Советчиков масса. Неужели под каждого подстраиваться? Тогда половину сбрить надо. Если вам борода комфортна, зачем кого-то слушать и подстраиваться?». Многие признались, что внешность Фадеева не имеет для них никакого значения. Главное, по словам поклонников, — удачные музыкальные композиции.
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